وزيرة الخارجية الألمانية ترفض لقاء السفير الأوكراني في بلادها

رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقاء السفير الأوكراني لدى برلين أندريه ميلنيك، بحسب ما افادت صحيفة “بيلد” الالمانية.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الألمانية “تنوي بيربوك إجراء لقاءات مع زملائها على مستوى وزراء الخارجية فقط لا على مستوى السفراء”.

من جانبها، قالت بيربوك إنها على اتصال دائم مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.

وردا على ذلك أدان السفير ميلنيك قرار الوزيرة الألمانية، وقال “أريد أن تجد كبيرة الدبلوماسيين الألمان وقتا للقاء السفير الأوكراني”، وتابع “لا يمكن لأي صيغة أن تحل محل المحادثة السرية”.

المصدر: روسيا اليوم