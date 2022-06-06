لافروف معلقاً على منع دول في الناتو طائرته العبور إلى صربيا: قرار مثير للاستياء

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قرار عدد من دول الناتو بمنع طائرته من المرور عبر أجوائها إلى صربيا، أنه “غير معقول”.

وخلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو الاثنين علّق لافروف على “القرارات غير المسبوقة التي اتخذها بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي والتي حالت دون زيارته إلى صربيا” بالقول “حدث ما لا يمكن تصوره، إنه عملٌ مثيرٌ للاستياء”.

وأضاف أن الغرب يرسل إشارة واضحة لموسكو بأنه “لن يتورع عن أي وسيلة من أجل مواصلة الضغط على روسيا”، مشددا على أن”محركي الدمى في بروكسل” لم يرغبوا في إعطاء روسيا منبرا في بلغراد للتعبير عن موقفها من عدد من القضايا الإقليمية.

ولفت لافروف إلى أن “الناتو يحتاج إلى دول مثل الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية لتوسيع موطئ القدم المناهض لروسيا في أوروبا”.

وأكد لافروف أن “تصرفات الغرب تهدف إلى حرمان صربيا من إمكانية اختيار شركاء لها ومنعها من ممارسة سياسة خارجية سيادية”، ووصف هذا الموقف الغربي بأنه “ضرب من الوقاحة”، مضيفا أن ذلك “لم يعد يثير أي دهشة”.

وفي وقت سابق الاثنين، قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش إن “السفير الروسي في بلغراد أبلغه بتأجيل زيارة لافروف، التي كانت مقررة إلى العاصمة الصربية يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك بعد أن رفضت بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود السماح لطائرة الوزير الروسي بالمرور عبر أجوائها”.

المصدر: روسيا اليوم