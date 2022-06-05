اعلام العدو: استخراج الغازِ من كاريش بعد ثلاثة اشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2022 - 22:00

اعلام العدو: استخراج الغازِ من كاريش بعد ثلاثة اشهر

منذ 2 ساعة 5 June، 2022
تقارير مصورة - لبنان

العدو يستنفر بحرياً لحماية منصة التنقيب في كاريش.

المصدر: قناة المنار

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