اعلام العدو: استخراج الغازِ من كاريش بعد ثلاثة اشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2022 - 22:00
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السيد هاشم صفي الدين: المطلوب أن تعلن الدولة قناعتها فيما يتعلق بالحدود البحرية حتى يتمكن لبنان من انتزاع حقوقه
السيد صفي الدين: نحن بأمس الحاجة إلى الالتقاء ولو في حده الأدنى لإنقاذ بلدنا في كل الملفات ونحن قادرون على ذلك
النائب محمد رعد: لاختيار شركة للتنقيب عن الغاز في مياهنا الإقليمية في الوقت الذي نريده ونحن نتكفل برد فعل العدو
النائب رعد: يجب التوافق لحفظ استقرار البلد والتفرّغ لمواجهة المخاطر المصيرية التي يتوعّدنا بها العدو الإسرائيلي
الرئيس ميشال عون: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مستمرة وأي نشاط في المنطقة المتنازع عليها يعد عملاً عدائياً
عون يطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة عن دخول السفينة المنطقة البحرية المتنازع عليها ليبنى على الشيئ مقتضاه
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: اعتداء العدو الاسرائيلي على ثروة لبنان المائية خطير ولا تنازل عن حقوقنا
ميقاتي: نحذر العدو الصهيوني من تداعيات أي خطوة ناقصة قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي التي بات استئنافها ضرورة ملحة
ميقاتي: تعدي العدو على ثروة لبنان المائية أمر في منتهى الخطورة ومن شأنه احداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها
وزير الدفاع موريس سليم: تحركات "إسرائيل" في المنطقة المتنازع عليها تشكل تحديا واستفزازا للبنان وخرقا فاضحا للاستقرار
الوزير سليم للمجتمع الدولي والأمم المتحدة: لوضع حد للممارسات "الإسرائيلية" وتطبيق القرارات الدولية لاستباق أي تدهور أمني
فصائل المقاومة الفلسطينية: المقاومة هو الخيار الأمثل للتعامل مع العقلية الصهيونية القائمة على القتل والإجرام
فصائل المقاومة الفلسطينية: نجدد رفضنا لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الذي يعبر عن جريمة وطعنة غادرة لتضحيات شعبنا
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل مرابطتين لدى خروجهما من المسجد الأقصى
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك تزامناً مع اقتحامات المستوطنين للمسجد
المتحدث باسم شركة النفط اليمنية: العدوان احتجز سفينة تقل 30 ألف طن من الديزل رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الهندي في طهران وتبلغه احتجاجها على الإساءة للرسول في أحد البرامج التلفزيونية الهندية
منظمة التعاون الإسلامي: نعرب عن إدانتنا واستنكارنا للإساءات الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم في الهند بحق الرسول الكريم
وفاة طيارين أردنيين بعد سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي نتيجة لخلل فني في الرمثا بمحافظة اربد على الحدود السورية
الدفاع الروسية: تدمير دبابات ومدرعات وردتها دول أوروبا الشرقية على مشارف كييف وتصفية أكثر من 350 متطرفا أوكرانيا
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ بالستية قصيرة المدى من بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان
منظمة الصحة العالمية: تسجيل 780 إصابة بجدري القردة مؤكدة مخبريا في 27 دولة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض
وزير الداخلية الفرنسي: قتيل و15 جريحاً جراء عواصف رعدية عنيفة ضربت 65 مقاطعة فرنسية
9 قتلى و6 عمال مفقودين جراء انفجار في منجم للفحم شمال شرق كولومبيا
وزيرة الطاقة الأمريكية: أوكرانيا وقعت صفقة مع شركة أمريكية لإنهاء استخدام الوقود النووي الروسي
وزيرة الطاقة الأمريكية: الصفقة ستزيد عدد الوحدات النووية التي ستقوم الشركة الأمريكية ببنائها في أوكرانيا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: لا نريد أن يزعجنا أحد على امتداد 30 كيلومتراً بمحاذاة حدودنا الجنوبية
وسائل إعلام أمريكية: 9 أشخاص على الأقل أصيبوا بإطلاق للنار في مركز تجاري بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا
سلطات قرغيزستان: جرحى في اشتباكات على الحدود مع طاجيكستان
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
الخارجية السودانية تستنكر تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد وتصفها بـ "غير المسؤولة"
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
اعلام العدو: استخراج الغازِ من كاريش بعد ثلاثة اشهر
منذ 2 ساعة
5 June، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
العدو يستنفر بحرياً لحماية منصة التنقيب في كاريش.
المصدر:
قناة المنار
العدو الصهيوني
ثروات لبنان البحرية
حقل كاريش
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