أسامة سعد رد على محاولات بعض أصحاب المولدات رفع التسعيرة: لن نسكت عن أي تجاوز للتعرفة الرسمية وسنتصدى للمخالفين

رد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في تصريح له اليوم، على محاولات بعض أصحاب المولدات فرض تسعيرة على المشتركين تتجاوز التسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة، بالقول: “لن نسكت عن أي تجاوز للتسعيرة الرسمية للمولدات، وسنتصدى لأصحاب المولدات المخالفين”.

وأضاف “التسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة هي بحد ذاتها تفوق إمكانات غالبية المواطنين، فهل يستطيع هؤلاء دفع فاتورة أعلى من التسعيرة الرسمية”؟

وأجرى النائب أسامة سعد سلسلة من الاتصالات بالمسؤولين المعنيين، بهدف مواجهة محاولات تجاوز التسعيرة الرسمية، ومن بينهم: وزير الاقتصاد الذي وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة مع أصحاب المولدات لكي يتقيدوا بتسعيرة وزارة الطاقة، المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، الذي وعد باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التقيد بالتسعيرة الرسمية.

كما تواصل مع كل من النائب عبد الرحمن البزري، والسيدة بهية الحريري، ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، حيث جرى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك في أقرب وقت من أجل التعاون في فرض التقيد بالتسعيرة الرسمية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام