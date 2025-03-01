سعد عزى ب”المناضل” عمر حرب في بلدة المرج – البقاع الغربي

توجه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد على راس وفد من التنظيم واجب العزاء ب”المناضل القيادي الناصري” عمر حسين حرب في بلدة المرج في البقاع الغربي،وتوجه سعد بالتحية ل”روحه الطاهرة” وعبر عن الخسارة الكبيرة ل “الخط الوطني والنهج العروبي برحيله وهو من واجه العدو الصهيوني عند احتلال بيروت عام 82″،وتقدم سعد بخالص العزاء الى آل الفقيد وعائلته وأهالي بلدة المرج عموماً.

وضم الوفد امين سر اللجنة المركزية الدكتور خالد الكردي، وأمين فرع البقاع في التنظيم عضو الامانة العامة علي عسكر ، واعضاء قيادة فرع البقاع.

المصدر: الوكالة الوطنية