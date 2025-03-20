سعد استقبل وفدا من “الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبد الله”: على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 22:14

سعد استقبل وفدا من “الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبد الله”: على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها

منذ 7 mins 20 March، 2025
الاسير جورج عبد الله
لبنان

استقبل الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” في لبنان النائب أسامة سعد يوم الخميس وفدا من الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبد الله.

وجرى خلال اللقاء البحث في مستجدات قضية الإفراج عن الاسير عبد الله من الاعتقال المتواصل في السجون الفرنسية لأكثر من 41 عاما، كما تم الاطلاع على الاتصالات التي تجري في هذا الخصوص من أجل التحرك لرفع هذا الظلم الكبير اللاحق به.

وأكد المجتمعون على “أهمية دور الدولة اللبنانية، بحكم مسؤولياتها الوطنية والدستورية عن مواطنيها”، وطالبوا “بالتحرك السريع لرفع هذا الظلم عنه وإعادته إلى بلده سالما”، وشددوا على “أهمية تكثيف الجهود والاتصالات مع المعنيين في الدولة من أجل أن تمارس الحكومة الضغط الديبلوماسي الجدي للإفراجِ عنه وترحيلِه إلى لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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