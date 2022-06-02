هيئة شؤون الأسرى تُحذّر من انتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي إلى قتل الأسير عواودة (شبة قدس الاخبارية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2022 - 14:50

هيئة شؤون الأسرى تُحذّر من انتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي إلى قتل الأسير عواودة (شبة قدس الاخبارية)

منذ 1 ساعة 2 June، 2022
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