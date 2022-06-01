الرئيس بري استقبل الشيخ الخطيب واللواء ابراهيم وضعه في أجواء زيارته الى واشنطن

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات .

واستقبل الرئيس بري المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي وضع الرئيس بري في اجواء ونتائج زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية. كما تم البحث في الأوضاع العامة سيما الأمنية وآخر المستجدات.

ولمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي لولاية جديدة، تلقى بري اتصالات مهنئة من: مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي، الرئيس سعد الحريري، الرئيس حسان دياب ، رئيس مجلس النواب الاردني السابق عاطف الطراونة ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.

وللغاية نفسها تلقى الرئيس بري برقيات تهنئة من: رئيس المجلس الوطني الإتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش ، الأمين العام لإتحاد الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قرشي نياس ، نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق الدكتور أياد علاوي ومن رئيس الحكومة العراقية السابق الدكتور حيدر العبادي والامين العام الاتحاد برلمانات الدول العربية فايز الشوابكة.

كما تلقى برقية من القيادي الجزائري الحاج محمد الطاهر جاء فيها:

“الى الأخ قائد افواج المقاومة اللبنانية “أمل” تهنئة من بلد الشهداء والمناضلين الأوفياء، نهنئكم على اعادة انتخابكم وعلى تجديد الثقة بشخصكم من ممثلي الشعب اللبناني الشقيق على رأس البرلمان، متمنيا لكم التوفيق والسداد لصالح البلاد والعباد.

على صعيد آخر، وعملا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لمجلس النواب دعا الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة عامة لإنتخاب أعضاء اللجان النيابية وذلك عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 حزيران 2022 .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام