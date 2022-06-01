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June 1 2022 - 10:24

أطعمة ومشروبات تسبب اضطراب حاسة الشم

منذ 2 ساعة 1 June، 2022
Sick woman trying to sense smell of fresh tangerine orange, has symptoms of Covid-19, corona virus infection - loss of smell and taste, standing at home. One of the main signs of the disease.
Sick woman trying to sense smell of fresh tangerine orange, has symptoms of Covid-19, corona virus infection - loss of smell and taste, standing at home. One of the main signs of the disease.
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة ريدينغ البريطانية، أن حاسة الشم يمكن أن تختل بتأثير المركبات العطرية الموجودة في القهوة والبصل والثوم والدجاج والفلفل الأحمر.
وتشير مجلة Communications Medicine، إلى أن 29 متطوعا شاركوا في هذه الدراسة، كان بعضهم يعاني من اختلال حاسة الشم parosmia، قدم لهم مشروب القهوة بتركيبات مختلفة.
وكانت النتيجة، أن الذين يعانون من اختلال حاسة الشم، تمكنوا من تحديد الروائح المزعجة. وقد عثر الباحثون على هذه الروائح في البصل والثوم والدجاج والفلفل الأخضر.
وتقول الدكتورة جين باركر المشاركة في هذه الدراسة، “اكتشفنا إثباتات موثوقة، بأن كل شيء عندنا يجري في “الرأس”، وأن الإدراك المشوه للروائح وأحاسيس الاشمئزاز المرتبطة بها يمكن أن تكون ناجمة عن المركبات العطرية في بعض الأطعمة”.
وتؤكد الدكتورة، على أن هذه الدراسة، قد تكتشف مستقبلا طريقة لتحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من اختلال حاسة الشم.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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