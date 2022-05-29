وزارة الزراعة تدعو معامل الألبان والأجبان لالتزام شراء الحليب من المزارعين وفق سعرها التوجيهي

دعت وزارة الزراعة في بيان معامل الأجبان والألبان، في إطار متابعة موضوع تصريف الإنتاج المحلي من الحليب الطازج، الى “التزام شراء الحليب من المزارعين وفق السعر التوجيهي المحدد منها وهو 70 سنتا للكيلو من باب المزرعة، وخصوصا في ظل ورود العديد من الشكاوى بعدم التزام البعض منهم السعر أو الكمية”.

وقالت “تتابع الوزارة موضوع تدفق الحليب الطازج من خارج الحدود بطرق غير شرعية وهي على تواصل يومي مع مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بهذا الشأن. ويشهد الاسبوع المقبل استكمال اللقاءات والمشاورات التي يقوم بها وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، وتتضمن زيارات ميدانية وقرارات حاسمة ستعلن”.

وختمت: “تؤكد الوزارة التزامها القضايا المحقة للمزارعين والوقوف بجانبهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتدعو جميع المعنيين إلى التعاون والتضامن لضمان استمرار آلاف العائلات التي تعتاش من هذا القطاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام