وزارة الزراعة تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه “بسبب شح الموارد”

دعت وزارة الزراعة إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه هذا العام، وذلك في ظل التراجع الكبير في معدلات الهطول المطري.

وأشارت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في الوزارة، في بيانٍ، إلى أنّ «نسبة الأمطار المسجلة بلغت نحو 30% فقط من المعدل السنوي العام، إلى جانب تسجيل درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية».

وأوضحت أنّ «كمية الأمطار المتساقطة غير كافية لتعبئة الخزانات الجوفية، ممّا يتطلب اتخاذ تدابير صارمة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة».

في هذا السياق، قدمت الوزارة سلسلة من الإرشادات للمزارعين والمواطنين لضمان الاستخدام الأمثل للمياه، طلبت فيها «الاعتماد على الري بالتنقيط لتوفير المياه وتجنب استخدام أي مياه ملوثة، لا سيما مياه الصرف الصحي»، بالإضافة إلى «تجنب حراثة التربة للحفاظ على الرطوبة المخزنة فيها، حيث تؤدي الحراثة إلى زيادة تبخر المياه من التربة».

ودعت الوزارة إلى «استخدام الأسمدة العضوية التي تساعد في الاحتفاظ بالمياه داخل التربة لفترة أطول، والأغطية البلاستيكية (نايلون) لتغطية الفراغات بين الخطوط الزراعية للحد من فقدان الرطوبة وتقليل التبخر»، وأيضاً «تأجيل رش الأسمدة في الوقت الحالي لحين هطول الأمطار، أو إضافتها مع مياه الري عبر التنقيط أو البخاخات لضمان الاستفادة القصوى منها».

كما دعت إلى «ترشيد ري الأشجار المثمرة عبر نظام التنقيط، مع تفادي الري الزائد عن الحاجة لتجنب هدر المياه، وتقنين استهلاك المياه المنزلية، وإصلاح أي أعطال أو تسريبات في شبكات المياه للحفاظ على الموارد المتاحة، والتعاون مع الجهات المعنية ومصالح المياه لإصلاح أي خلل في الشبكات العامة، وضمان عدم فقدان المياه على الطرقات بسبب التسريبات».

وأكدت الوزارة في بيانها، أنّه «رغم التوقعات بهطول الأمطار قريباً، فترشيد استهلاك المياه ضرورة ملحّة هذا العام بسبب شح الموارد»، داعيةً الجميع إلى الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية «للحفاظ على هذه الثروة الحيوية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة».

المصدر: مواقع