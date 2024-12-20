وزارة الزراعة تدعو المعنيين إلى تعبئة الاستبيان الأولي في شأن الأضرار اللاحقة بالقطاع الزراعي جراء العدوان على لبنان

دعت وزارة الزراعة “جميع أصحاب الحيازات الزراعية بمختلف أنواعها، ومربي المواشي والدواجن والأسماك، إضافة إلى الصيادين والنحالين، وأصحاب المشاتل، ومعاصر الزيتون، ومصانع الإنتاج ذات الأصل النباتي أو الحيواني، ومراكز بيع مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى تعبئة الاستبيان الأولي حول الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك عبر الضغط على الرابط التالي: أضغط هنا

https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/gCq9Obe7

يهدف هذا الاستبيان إلى مساعدة فرق المسح الميداني التابعة للوزارة في تحديد مواعيد تعبئة الاستمارة التفصيلية وتوثيق الأضرار ميدانياً. – فور الإنتهاء من تعبئة الاستبيان.

ونصح البيان بـ “الضغط على كلمة submit. – ليتم التأكد من أن “كل المعلومات الواردة في الاستبيان ستُستخدم لصالح وزارة الزراعة مع الالتزام الكامل بسرية وخصوصية البيانات المصرّح عنها”.

و*لمزيد من المعلومات التواصل مع أقرب مركز لوزارة الزراعة . يرجى العلم بأن آخر موعد لتعبئة الاستبيان هو نهاية العام ٢٠٢٤”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام