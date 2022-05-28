المشاط: القوات اليمنية المسلحة جاهزة لأداء واجبها إذا لم تفِ دول العدوان بالتزامها بالهدنة الأممية المعلنة

التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط بنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري.

وأكد الرئيس المشاط “ضرورة التزام دول العدوان بما تضمنته الهدنة وتنفيذ كافة بنودها بما يؤدي إلى المزيد من المعالجات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني”.

وأضاف “في حالة لم تفِ دول العدوان بالتزامها بالهدنة الأممية المعلنة، فإنّ القوات المسلحة والأمن وبالاستعانة بالله جاهزة للقيام بواجبها”.

المصدر: قناة المسيرة