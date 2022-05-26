التحقيق الفلسطيني في اغتيال شيرين أبو عاقلة: قتلها جندي في الاحتلال برصاصة لها خصائص تستخدم في سلاح قناص

أعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، اليوم الخميس عن نتائج التحقيق في اغتيال الصحفية، شيرين أبو عاقلة.

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة بمدينة رام الله “إن نتائج التحقيق أثبتت أن الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع ويحمل خصائص تُستخدم من سلاح قناص”.

وأضاف الخطيب”بأن قوات الاحتلال أطلقت النيران باتجاه الصحفيين وبينهم شيرين، دون أي تحذير مسبق وبشكل مباشر على موقع وجود الصحفيين في جنين، بشكل مستمر”.

وتابع:” أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص على شيرين أبوعاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، وان قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحفيين في جنين وأن جميع الصحفيين كانوا يرتدون زي الصحافة المتعارف عليه صحفياً ودولياً”، وأشار إلى أن”سبب الوفاة التهتك في دماغ شيرين أبو عاقلة”.

وأوضح النائب العام” أن آثار المقذوفات النارية المتكررة في موقع استشهاد أبو عاقلة تدلل على نية القتل”، منوها إلى أن”ذلك يعززه استمرار جنود الاحتلال في إطلاق النار صوب كل من حاول الوصول إلى أبو عاقلة لإسعافها أو مساعدتها”.

وشدد الخطيب على أن”الوقائع التي تنفي وجود اشتباكات مسلحة في مسرح الجريمة تظهر توفر أركان جريمة حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية”.

وأكد الخطيب أن”التحقيق سيكون حجر الأساس في ملاحقة المجرمين والقتلة”.

المصدر: سبوتنيك