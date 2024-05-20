المرجع الشيخ بشير النجفي يعزي باستشهاد الرئيس الايراني

تقدم سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي بالعزاء والمواساة لمقام ولي الله الاعظم والى قيادة الجمهورية الاسلامية والى الشعب الايراني بوفاة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه.

وسأل السيخ النجفي الله أن يمن على الشعب الإيراني بالصبر والقوة.

وجاء في بيان صدر عن سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير الشيخ بشير حسين النجفي(دام ظله) ‏لرحيل رئيس جمهورية إيران الإسلامية والوفد المرافق له إثر الحادث المؤلم:

بسم الله الرحمن الرحيم (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‌‎).

أهلنا الكرام في الجمهورية الإسلامية الإِيرانية قيادة وشعباً.‏ تابعنا باهتمام بالغ خلال الليلة الماضية أحداث الفاجعة التي حصلت بسقوط طائرة ‏الرئيس الإيراني السيد رئيسي والوفد المرافق له والتي أدّت إلى رحيله ورفاقه الكرام إلى ‏بارئهم بهذه الحادثة الأليمة.‏ وفي هذا الموقف لا يسعنا إِلا أن نتقدم بالعزاء والمواساة إلى مقام وليّ الله الأعظم (عجل ‏الله تعالى فرجه) وإِلى قيادة الجمهورية الإِسلامية الإِيرانية، وإلى الشعب الإِيراني وبالأخص ‏إلى عوائلهم المفجوعة بوفاة حجة الإِسلام والمسلمين السيد إِبراهيم رئيسي المحترم والذي ‏وفقه الله سبحانه إلى أن يقضي حياته بين طلب العلم وخدمة الإِمام الرضا (عليه السلام) ‏وخدمة الشعب الإِيراني من خلال رئاسته الحكيمة ومن رافقه (رضوان الله تعالى عليهم)، ‏ونسأله تعالى أن يجعل ما قدموا وما أصابهم شفيعا لهم يوم يلقونه وهو راض عنهم.

كما نسأله تعالى ان يمن على الشعب الايراني بالصبر والقوة، على ان يكوانوا اقوى من ما مضي لما من الله عليهم من اختبار وامتحان ليكملوا مسيرتهم في ظل قيادتهم باذن الله.

انا لله واليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

المصدر: مواقع