مواقف دولية معزية بالرئيس الايراني ومرافقيه

في ما يلي أبرز ردود الفعل الدولية التي توالت فور الإعلان عن الخبر الأليم باستشهاد الرئيس الايراني ومرافقيه اثر الحادث الأليم في محافظة اذربيجان الشرقية، شمال غرب البلاد.

بوتين معزياً إيران: رئيسي كان صديقاً وفياً لروسيا

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه للمرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الاثنين في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووصفه بأنه كان صديقا وفيا لروسيا. ونقل الكرملين عن بوتين قوله في برقية التعزية “تفضلوا بقبول خالص العزاء في المأساة الكبرى التي ألمّت بشعب جمهورية إيران الإسلامية”.

وأضاف بوتين في برقيته “كان إبراهيم رئيسي سياسيا متميزا كرس حياته كلها لخدمة وطنه”. وقال إنه كان صديقا وفيا لروسيا و”قدم مساهمة شخصية لا تقدر بثمن في تطوير علاقات حسن الجوار بين بلدينا وبذل جهودا كبيرة للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية”.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع محمد مخبر القائم بأعمال الرئيس الإيراني، اليوم الاثنين وأكدا خلاله “عزمهما المشترك على تعزيز التواصل الروسي الإيراني”.

كما نعى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “الصديقين الحقيقيين”، إبراهيم رئيسي وحسين أمير عبداللهيان اللذين قضيا مع ثمانية آخرين في تحطّم مروحية. وقال لافروف في بيان “كان الرئيس رئيسي ووزير الخارجية أمير عبداللهيان صديقَين حقيقَيين وجديرَين بالثقة”، واصفاً إياهما بأنهما “وطنيان حقيقيان دافعا بقوة عن مصالح بلدهما”.

الصين

واعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ الإثنين أن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية تشكّل “خسارة كبيرة للشعب الإيراني”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين في مؤتمر صحافي إن الرئيس شي جينبينغ اعتبر أن “وفاته المأسوية هي خسارة كبيرة للشعب الإيراني، وأن الشعب الصيني فقد صديقاً جيداً”.

الاتحاد الأوروبي

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الإثنين عن تعازي الاتحاد “الصادقة” باستشهاد الرئيس الإيراني. وكتب ميشال على منصة “إكس”، “يعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه الصادقة لوفاة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية أمير عبداللهيان والأعضاء الآخرين في وفدهم والطاقم في حادث مروحية”.

إيطاليا

ايطاليا أعربت على لسان رئيسة وزرائها جورجيا ميلوني عبر شبكة “كانالي 5” عن “التضامن مع إيران حكومة وشعبا”، آملة في “أن تلتزم القيادة الإيرانية المستقبلية بتحقيق الاستقرار وتهدئة الوضع في المنطقة”.

إسبانيا

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لـ”راديو كادينا سير”، “رئيسي كان شخصية مهمة للغاية في إيران، لذا سنتابع بعناية فائقة الإجراءات التي ستتخذها إيران”.

الهند

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعرب في منشور على منصة “إكس” عن “حزن عميق وصدمة”، وقال إنه يقدم “تعازيه الصادقة للشعب الإيراني”.

فرنسا

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، بيانا اليوم، عزت فيه رسميا باستشهاد رئيس الجمهورية الاسلامية ووزير الخارجية. وبحسب الموقع الاعلامي الالكتروني للخارجية الفرنسية، فقد جاء في بيانها “فرنسا تتقدم بالعزاء لمناسبة رحيل رئيسي الجمهورية ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما، من الجمهورية الاسلامية الايرانية”.

ماليزيا

وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يشعر “بحزن عميق”، مؤكداً أن بلاده “ستحترم التزامها تجاه إيران بتعزيز العلاقات بينهما “من أجل خير شعبنا والعالم الإسلامي”.

اليابان

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانيّة يوشيماسا هاياشي إن اليابان “تشعر بحزن عميق” وتقدم تعازيها الصادقة للشعب الإيراني.

سريلانكا

هذا وأعرب الرئيس السريلانكي رانيل ويكريمسينغه عن “تعازيه الصادقة لعائلات المفقودين وحكومسريلانكاة إيران وشعبه”.

جنوب إفريقيا

من جهته، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا “إنها مأساة غير عادية، لا يمكن تخيلها”.

فنزويلا

من جانبه، عبّر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن “حزنه العميق إزاء رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي”، وقال “خسرنا شخصًا مثاليًا وقائدًا استثنائيًا في العالم، كما كان شقيقنا، سيبقى الرئيس رئيسي دائمًا إنسانًا ممتازًا ومدافعًا عن سيادة شعبه وصديقًا غير مشروط لبلادنا”. وفي رسالة تعزية وجهها مادورو لإيران، قال “عناق صادق من جمهورية فنزويلا البوليفارية وستبقون مثالًا للكرامة والأخلاق والمقاومة”.

أذربيجان

وفي السياق، قال الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف معزيًا باستشهاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن إيران فقدت سياسيًا بارزًا قضى عمره بخدمة بلاده والوفاء لها.

بيلاروسيا

من جهتها، أكدت خارجية بيلاروسيا أن تحطم مروحية الرئيس الإيراني خسارة ليست فقط للمجتمع الإيراني، مردفةً “رحل أصدقاء بيلاروسيا الحقيقيون”.

طاجكستان

وأبرق الرئيس الطاجكستاني إمام علي رحمان معزيًا إيران قيادةً وشعبًا باستشهاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه.

المصدر: موقع المنار