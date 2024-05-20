حسين أمير عبداللهيان.. الدبلوماسي المقاوم

بترشيح من الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لمنصب وزير الخارجية، انطلقت حياة حسين أمير عبداللهيان الوزارية، وبرفقة من رشحه فارق الحياة سويا إلى الرفيق الأعلى، حسين أمير عبداللهيان ، دبلوماسي إيراني مخضرم، لقب بوزير خارجية محور المقاومة لمواقفه البارزة والداعمة للمقاومة ودولها وحركاتها وللشعب الفلسطيني بمواجهة العدوانية الاسرائيلية والغطرسة الاميركية.

وهو الذي لم يهدأ طوال فترة العدوان الصهيوني على قطاع غزة عاملا على وقف الحرب المدمرة ضد الشعب الاعزل في القطاع المحاصر من قبل العدو الاسرائيلي بضوء اخضر اميركي غربي، فاتصالات عبد اللهيان لم تتوقف مع كثير من قادة العالم وايضا في الدول الاسلامية والعربية دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان، وإطهار الجرائم التي ترتكتب بحق أهل غزة.

المصدر: قناة المنار