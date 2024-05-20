انفوغراف | من هما رئيس ايران بالوكالة محمد مخبر ووزير خارجيتها محمد باقر كني؟

ولد رئيس الجمهورية الإيرانية بالوكالة محمد مخبر عام 1955، و نشأ في مدينة دزفول شمالي محافظة خوزستان جنوبي غربي البلاد.

حصل مخبر على شهادة البكالوريوس في هندسة الكهرباء، وشهادة الماجستير والدكتوراه في فرع الإدارة والتخطيط، وشهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصص القانون الدولي.

كان ضابطاً بارزاً في الحرس الثوري إبان الحرب المفروضة (1988-1980). وتولى مسؤولة دائرة الصحة في مسقط رأسه خلال جائحة كورونا.

كما تولى مخبر رئاسة “لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني” منذ 2007 حتى 2021. عيّنه السيد إبراهيم رئيسي في 8 أغسطس/آب 2021 نائبا أولا له.

تولى مسؤولية الإدارة التنفيذية في الجمهورية الإسلامية بعد شهادة السيد ابراهيم رئيسي.

من أبرز المؤلفات التي كتبها: كبار الاقتصاديين في العالم (2013)، أعذار تبرر العقوبة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (2014)، مقاربة للتنمية الاقتصادية والعدالة (2015)، النمو الاقتصادي المتسارع في إيران (2016).

محمد باقر كني

ولد محمد باقر كني في مدينة طهران في أكتوبر عام 1967. والده محمد باقر باقري عضو سابق في مجلس الخبراء، وعمه محمد رضا مهدوي كاني الذي كان دبلوماسياً منذ عام 1990.

شغل كني منصب أمين سر “لجنة حقوق الإنسان” في إيران ونائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية بين 2019 و2021، كما شغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية منذ عام 2021 حتى 2024.

وشغل أيضاً منصب نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من العام 2007 إلى سنة 2013 إلى أن أصبح مستشاراً في المجلس.

يحمل باقري درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية والاقتصاد. كما قاد وفد إيران في مفاوضات الاتفاق النووي مع الدول الغربية.

المصدر: موقع المنار