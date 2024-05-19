بالفيديو | مشاهد من غزة تكشف جزءاً من المواجهات الملحمية في محاور التوغل

تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تصديها للعدوان الصهيوني الذي دخل يومه 226. واعلنت فصائل المقاومة عن سلسلة من العمليات العسكرية، ضد قوات العدو في مناطق التوغل في القطاع، خصوصاً في رفح وجباليا.

وأعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام، أنها دكت قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون.

ووزعت القسام مشاهد من استهداف مجاهديها لجنود وآليات العدو في محور التقدم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” بجانب مسجد الشهيد عماد عقل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما وزع الاعلام العسكري لدى كتائب القسام، مشاهد من قصف مدينة “سديروت” وتحشدات العدو شمال مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وزعت كتائب القسام مشاهد من قنص جندي صهيوني في محور “نتساريم” جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

سرايا القدس: اشتباكات ضارية في محاور التوغل في رفح

وقصفت سرايا القدس بالاشتراك مع كتائب القسام مقر قيادة العمليات شرق جباليا شمال القطاع بعدد من قذائف الهاون.

واشتبك مجاهدوها مع قوة راجلة صهيونية بالأسلحة الرشاشة في شارع الترنس بمخيم جباليا، وأكدوا وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح. وفجرت السرايا فجر اليوم عبوة برق صدمية في دبابة “ميركافاه 4” قرب محطة تمراز في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت سرايا القدس بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم مغتصبة سديروت برشقة صاروخية رداً على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا.

ووزع الاعلام العسكري لسرايا القدس، مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة شرق مخيم جباليا.

وتخوض سرايا القدس اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق وجنوب شرق مدينة رفح.

المصدر: الاعلام العسكري