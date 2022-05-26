الطوارئ الروسية: إبطال مفعول حوالي 24 ألف لغم في أراضي دونباس

أبطلت وزارة الطوارئ الروسية مفعول حوالي 24 ألف وحدة من المتفجرات والألغام التي خلفها المسلحون الأوكرانيون، بعد مسح ما يقرب من 152 هكتارا من الأراضي في دونباس.

وبحسب التقرير: “تواصل وحدات الطوارئ الروسية العمل على إزالة الألغام من البنية التحتية والأراضي.. تم مسح ما يقرب من 152 هكتارا، وتم اكتشاف حوالي 24000 لغم وإبطال مفعولها”.

يشار إلى أن القوات المشتركة لوزارة الطوارئ في روسيا ووزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية تقوم بمعالجة ومسح أنقاض المباني على مساحة تزيد عن 55 ألف متر مربع.

المصدر: روسيا اليوم