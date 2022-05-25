عائلة الأسير سكاف: 25 أيار 2000 هو بداية الإنتصارات على المشروع الصهيوني في المنطقة

هنأت عائلة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف في بيان، المقاومة الإسلامية والوطنية اللبنانية والفلسطينية، “التي تشاركت التضحيات والنضال بصنع الإنتصار العظيم من خلال تحرير الجنوب اللبناني من رجس الإحتلال في 25 أيار عام 2000”.

وإعتبرت أن “يوم 25 أيار عام 2000 كان بداية لعصر الإنتصارات على المشروع الأمريكي- الصهيوني وحلفائهم في المنطقة، لأن رجال المقاومة وقفوا بمواجهة العدو الصهيوني وحطموا أسطورة جيشه بتضحياتهم الجسام، حيث أسقطوا الحلم الصهيوني بالسيطرة على أوطاننا ومقدراتها”.

وأكدت عائلة الأسير سكاف بالمناسبة أن “المقاومة المسلحة ستبقى الخيار الوحيد والصحيح لمواجهة العدو ولتحرير الأسرى والأرض والمقدسات كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام