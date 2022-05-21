روسيا تؤكد وقف إمدادات الغاز إلى فنلندا بشكل كامل

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية السبت، أنها أوقفت صادرات الغاز إلى فنلندا المجاورة، مؤكدةً بالتالي ما أعلنته في وقت سابق، شركة «غازغريد فنلاند»، التي تشغّل نظام نقل الغاز الفنلندي.

يأتي هذا بعدما كانت «غازبروم إكسبورت» قد طالبت الدول الأوروبية بالدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز الروسي، بسبب العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية الروسية، فيما رفضت فنلندا ذلك.

ويشكّل الغاز 8 % فقط من الطاقة المستهلكة في فنلندا، إلا أن غالبية هذه الكمية في البلد الواقع في شمال أوروبا، مصدرها روسيا. لكنّ شركة «غازوم» الفنلندية للغاز زعمت أنها ستتمكن من الحصول على الغاز من مزوّدين آخرين، وأنها ستواصل نشاطاتها «بشكل طبيعي».

كما كشفت فنلندا، أمس، عن خطط للاستغناء عن الغاز الروسي الشتاء المقبل، معلنةً أنها استأجرت مع جارتها إستونيا، لمدّة عشر سنوات، محطة عائمة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز. وسبق لـ«غازبروم» أن قطعت إمدادات الغاز عن دول عدة رفضت الدفع بالروبل، ومنها بولندا وبلغاريا.

المصدر: روسيا اليوم