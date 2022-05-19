كورنا في كوريا الشمالية.. حالة وفاة إضافية وأكثر من 260 ألف إصابة

أعلنت كوريا الشمالية عن حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا وأكثر من 260 ألف شخص يعانون من أعراض الحمى وسط معركتها المستمرة ضد تفشي كورونا.

وقالت الوكالة الأنباء االمركزية الكورية الشمالية الرسمية إن بلادها أبلغت عن 262270 حالة جديدة من أعراض الحمى وتعافي 213280 تماما ما بين الساعة السادسة مساء يوم 17 والساعة السادسة مساء يوم 18 أيار/مايو.

وأوضحت أن البلاد أضافت حالة وفاة أخرى ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 63 حالة وفاة.

وذكرت الوكالة أن عدد الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الحمى منذ نهاية أبريل الماضي حتى الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء بلغ 1.97 مليون شخص في جميع أرجاء البلاد، من بينهم تعافى 1.23 مليون شخص بشكل كامل ويتم علاج ما لا يقل عن 740 ألف شخص.

واستشهدت الوكالة ببيانات من قبل مقر الدولة للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ.

وأعلنت بيونغ يانغ في يوم 12 أيار/مايو عن تفشي متغير “أوميكرون” على أراضيها بعد مرور أكثر من عامين من تأكيد بيون يانغ أن البلاد خالية تماما من الإصابات بالفيروس المستجد وأعلنت عن تنفيذ نظام “الطوارئ القصوى” للسيطرة على الفيروس.

وقالت السلطات الاستخباراتية في كوريا الجنوبية في وقت سابق إنها تشكك في صحة العدد وتقدر العدد الواقعي بأكثر بـ 5 أو 6 أضعاف العدد الإجمالي للوفيات.

المصدر: وكالات