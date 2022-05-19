تشاووش أوغلو يدعو السويد وفنلندا لتبديد “المخاوف الأمنية” لتركيا

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأنه على السويد وفنلندا أن “تبديا تفهما” تجاه موقف تركيا من انضمامها إلى الناتو، و”المخاوف الأمنية” المتعلقة بحزب العمال الكردستاني.

وقال أوغلو قبيل لقاء نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء: “نتفهم قلقهما، ولكن عليهما أن تتفهما مخاوف تركيا في مجال الأمن”.

يذكر أن تركيا تسعى لعرقلة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، داعية اياهما إلى “اتخاذ إجراءات ضد التنظيمات الإرهابية” في إشارة إلى نشطاء على صلة بحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية الذين تعتبرهما أنقرة “تنظيمين إرهابيين”، مقيمين على أراضي هذين البلدين.

وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا الطلبين للحصول على العضوية في حلف الناتو بعد مصادقة المشرعين في البلدين على القرارين بهذا الصدد.

المصدر: وكالة تاس الروسية