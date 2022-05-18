حركة الأمة حذرت من خطاب الكراهية: رفع شعار نزع سلاح المقاومة سيبقى أضغاث أحلام

حذرت حركة الأمة في بيانها الأسبوعي، من “تدفيع المواطنين أثمان السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية بعد انتهاء الانتخابات النيابية، والتي كان أولى مؤشراتها: الحديث عن نفاد مادة الطحين وفقدان مخزونه من العديد من الأفران، وارتفاع سعر الدولار في سوق الصرف، مع ارتفاع حاد في أسعار المحروقات، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه، والمواد الغذائية”.

وأشارت إلى أن “مجمل الوقائع الانتخابية أكدت على حقيقة ساطعة، أن قانون الانتخاب الحالي لا يمكن أن ينتج إصلاحا وتطويرا للنظام لاعتماده على نسبية مشوَّهة، سواء على مستوى لعبة الحواصل الانتخابية أو تقسيم الدوائر التي تغذي الطائفية، وبالتالي بات ضروريا اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، أو الدوائر الموسعة، باعتماد المحافظات الخمس التاريخية”.

ولفتت الحركة الى أن “مرحلة شن حرب سياسية ومالية وإعلامية قادتها دول، على رأسها الولايات المتحدة والسعودية، لاستهداف المقاومة وكسرها انتخابيا، قد انتهت إلى حيث لا يشتهون، وبات المطلوب الإقلاع عن السياسات العبثية التي تضر بلبنان واللبنانيين أولا وأخيرا”، محذرة من “استمرار نهج العداء للمقاومة، التي ترضى بهؤلاء أن يكونوا خصوما وليس أعداء، ولا أن يكونوا دروعا للعدو الصهيوني، وخصوصا أن خطاب الكراهية والحقد لا يصنع وطنا، ولا يعالج الأزمات المستفحلة اقتصاديا واجتماعيا وماليا، ولا يكافح فسادا ولا هدرا”.

وإذ هنأت “المقاومة بالإنجاز الانتخابي الكبير الذي حققته”، شددت على “ضرورة أن تعي الرؤوس الحامية وجوب الابتعاد عن هذه الأساليب التي هدفها إرضاء الأميركي والسعودي، فالمهم هو العيش المشترك والوحدة الوطنية، فسلم لبنان الأهلي هو المهمة الأساسية والخط الأحمر الذي لا يجوز بتاتا التلاعب به، ثم إن رفع شعار نزع سلاح المقاومة سيبقى أضغاث أحلام، لم يقو عليه أعداء المقاومة من أميركيين ورجعيين عرب وصهاينة وتكفيريين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام