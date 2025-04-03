حركة الأمة استنكرت الاعتداء على فلسطين واليمن وسوريا ولبنان: لتوحيد الصف العربي والإسلامي في وجه العدوان الصهيوني

دانت حركة الأمة، في بيان العدوان الصهيوني المستمر على لبنان وسوريا وفلسطين، مشيرة إلى “أن هذه الهجمات الوحشية تؤكد استمرار كيان العدو بممارسة سياسته الإجرامية العدوانية ضد الشعوب العربية في مختلف البلدان”. وشددت على “أن ما يحدث في فلسطين المحتلة من عمليات تهجير وتشريد وقتل هو جزء من مخطط صهيوني لإبادة هذا الشعب المجاهد وتهويد أرضه ومقدسات الأمة”.

كما استنكرت الحركة “العدوان الأميركي البريطاني المستمر على اليمن، والذي أسفر عن قتل وتشريد الآلاف من المدنيين”، مطالبة المجتمع الدولي “بتحمّل مسؤوليته تجاه هذا العدوان الذي يستهدف اليمنيين ويدمر بلادهم”، مجددة “رفضها القاطع لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي يمنح الكيان المؤقت شرعية لجرائمه في حق الفلسطينيين والشعوب العربية”.

ودعت “الحركة” إلى “توحيد الصف العربي والإسلامي لمواجهة هذه التحديات الكبرى، والعمل على تعزيز التضامن العربي والإسلامي، والوقوف في وجه القوى الاستعمارية والصهيونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام