ابي رميا: التيار لا ينكسر ولا ينهزم وسنسعى لتغيير كل السلوك السياسي

استقبل النائب سيمون ابي رميا المهنئين بفوزه في دارته في إهمج، وعلى رأسهم قائممقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس بلدية اهمج نزيه ابي سمعان، مختارا البلدة موريس جبرايل وشربل زيادة وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير والاندية والجمعيات، الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة الطائرة ميشال ابي رميا، وعدد من المسؤولين في منسقية التيار في القضاء.

وتوجه في كلمة الى “ابطال التيار” بالقول: “انتم انتخبتم مناضلين حرروا لبنان من سوريا، واعادوا الشراكة على الساحة السياسية، هؤلاء المناضلون مستمرون في المعركة وسيحررون مجتمعنا من الفاسدين والسارقين الذي نهبوا اموالنا وسنربح هذه المعركة، وكما أوصى العماد والرئيس ميشال عون ان نكون موحدين نقول له سنكون موحدين ليبقى التيار الوطني عائلة السيادة والاستقلال والإصلاح”.

وتحدث عن محاولة “المتآمرين لاقصاء التيار عن الندوة البرلمانية في لبنان وقضاء جبيل، والتي باءت بالفشل”، مؤكدا ان “التيار لا ينكسر ولا ينهزم”.

وحيا أبي رميا النائبة ندى البستاني” زهرة التيار” والوزير جبران باسيل “الذي افشل كل محاولات اسقاطه وكل المتآمربن الذين يمثلون الإقطاع السياسي والاقتصادي”.

وأعلن” مد يده وتعاونه مع نواب جبيل على الرغم من الاختلاف السياسي”، داعيا اياهم “للتعاون لإنماء جبيل”، مؤكدا ان “التيار لن يغير بقناعاته ومسلماته بل سيسعى لتغيير كل السلوك السياسي الذي كان سائدا”، مؤكدا ان “التيار الوطني لا يتغير بل يغير وهذا ما سنقوم به لتغيير الواقع الموجود على الصعد كافة”.

وأشار الى ان “التيار الوطني سيكون له سلوك قائم على النهج الإصلاحي لبناء البلد، مرحبا بكل الشركاء الذين سيكونون الى جانبه”.

وختم مشيرا الى ان “المال السياسي الذي حاول شراء الأصوات، فشل في إغراء الأبطال والأوفياء للعماد عون وللتيار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام