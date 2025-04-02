“التيار الوطني”: استمرار العدوان الإسرائيلي بدون رادع هو مدعاة قلق على مصير الأمن والإستقرار في لبنان

قالت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” في لبنان في بيان لها يوم الاربعاء “ننظر بعين الريبة الى الاعمال الحكومية الأولية بموضوع الاصلاح ونأمل تصحيح المسار سريعا”، وتابعت “أمّا بخصوص سيادة الدولة واحتكارها للسلاح ومواجهة الأخطار المتأتية من اسرائيل او تلك الناجمة عن الأحداث الامنية في شرق البلاد، فإننا ننتظر من الحكومة موقفاً واضحاً وخطّة منبثقة من تفاهم وطني حول كيفية معالجة هذه الأمور”.

واعتبرت الهيئة أن “إستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان من دون رادع هو مدعاة قلق على مصير الأمن والإستقرار في لبنان ويستلزم موقفاً أكثر وضوحاً من الحكومة اللبنانية، كما ان الاحداث الواقعة على الحدود مع سوريا فهي تستلزم ايضاً اجراءات فعلية من الحكومة لمنع تكرارها”.

واكدت الهيئة أن “التيار يؤيد إجراء الإنتخابات البلدية في مواعيدها طالما أن وزارة الداخلية تؤكد جهوزيتها لذلك وتدعو الى العمل جدياً وسريعاً على إدخال إصلاحات ضرورية على قانون إنتخاب البلديات أبرزها إعتماد اللوائح المقفلة في جميع البلديات وتحديد كوتا نسائية وإنشاء الميغاسنتر، لاعتمادها في الانتخابات الحالية”، وتابعت “أما الاصلاحات الاساسية الأخرى، وخصوصاً المادية، لإقدار البلديات في عملها، فيبقى واجباً العمل عليها بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية الحالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام