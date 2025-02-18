“التيار الوطني”: على الحكومة تحديد سبل مواجهة بقاء الإحتلال الاسرائيلي في عدد من النقاط

أعلنت الهيئة السياسية “للتيار الوطني الحر” في بيان إثر اجتماعها الدوري الثلاثاء برئاسة النائب جبران باسيل أنها “أجرت نقاشا أوليا للبيان الوزاري تمهيدا للموقف الذي سيعبر عنه رئيس تكتل لبنان القوي والنواب في جلسة مناقشة البيان وطلب الثقة”.

وتوقفت الهيئة عند “مرور تاريخ 18 شباط من دون تحقيق الإنسحاب التام لجيش الإحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية”، داعية “الحكومة الى تحديد سبل مواجهة بقاء الإحتلال في عدد من النقاط”.

كما عرضت الهيئة “للإستعدادات القائمة لإجراء الإنتخابات البلدية تمهيدا لخوضها في إطارها التنموي والبلدي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام