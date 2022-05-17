وزير الداخلية بسام مولوي: الفائزون في دائرة الشمال الثالثة هم ستريدا جعجع ووليم طوق وميشال معوض وطوني فرنجية وغياث يزبك وجبران باسيل وأديب عبد المسيح وجورج عطالله وميشال الدويهي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 00:14
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تواصل عمليات فرز الاصوات في الانتخابات النيابية في مختلف المناطق اللبنانية
وزير الداخلية بسام مولوي: استطعنا إنجاز الانتخابات رغم كل التحديات والتشكيك ونسب الاقتراع جيدة وليست منخفضة
مولوي: ليس هناك من صناديق اقتراع مفقودة في الاغتراب والصندوق رقم 18 القادم من ألمانيا ليس مفقوداً
النائب محمد رعد: نبارك لشعب المقاومة انتصاره على مشاريع الخصوم ومن يتكرس بهم
النائب رعد: لغة الكراهية والحقد التي لا تزال على ألسنة خصوم المقاومة وأهلها لا تصنع وطناً
النائب محمد رعد للمنار: الشكر الكبير لكلّ الشركاء الذين واصلنا معهم طريق المقاومة وطريق الانتصار
النائب حسن فضل الله: المشاركة الواسعة لأهلنا في الانتخابات تعبير حي عن صدق انتمائهم للمقاومة
النائب علي فياض للمنار: بالأمس انتخاب وغداً عمل ويجب أن ندرك أننا مقبلون على مرحلة صعبة والمؤامرات لن تتوقف
النائب الفائز رائد برو: نجاحنا دلالة على أن المقاومة حاضرة في جبيل كسروان وفي كل البلدات ولدى كل الطوائف
النائب إيهاب حمادة للمنار: نهنئ أهالي بعلبك الهرمل الشرفاء على هذا الموقف الذي عبّروا فيه عن انتمائهم الحقيقي
إعلام العدو: للمرة الأولى منذ بدء الهجمات في سوريا أطلقت بطارية "أس 300" روسية صاروخا باتجاه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي
الهلال الأحمر في القدس: 71 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال خلال تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف بالقدس المحتلة
حماس: إعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جنازة الشهيد الشريف إرهاب صهيوني سيقابل بمزيد من الصمود والتحدي والمواجهة مفتوحة
بطريرك القدس للاتين يدين باسم أساقفة الأراضي المقدسة اقتحام للشرطة الإسرائيلية لجنازة الصحافية شيرين ابو عاقلة
إدارة المستشفى الفرنسي بالقدس: الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المستشفى واعتدت على نعش الصحافية ابو عاقلة والمشيعين
إدارة المستشفى الفرنسي: نبحث جديا إمكانية مقاضاة الشرطة الإسرائيلية بعد اعتدائها على المستشفى
الدفاع الروسية: فتح ممر إنساني من مجمع آزوفستال في ماريوبول لعلاج الجنود الأوكرانيين الجرحى
الرئيس الروسي: توسع الناتو مشكلة مصطنعة لمصلحة واشنطن وترشح السويد وفنلندا لعضوية الحلف قد يدفعنا للردّ
الخارجية الروسية: إنضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي سيتسبب في ضرر جسيم لأمن شمال أوروبا والقارة الأوروبية ككل
الخارجية الروسية: موسكو سترد بخطوات عسكرية تقنية على انضمام السويد للناتو
رئيس المجلس الأوروبي: انضمام السويد إلى حلف الناتو من شأنه تقوية أمننا وقرارها لمصلحة الأمن الجماعي والدفاعي
الإليزيه: الرئيس الفرنسي يدعم بشكل تام قرار السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
الرئيس التركي: لا لانضمام السويد وفنلندا للناتو وإلا سيتحول الحلف إلى قواعد للعناصر الإرهابية
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون يختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء بعد استقالة حكومة جان كاستيكس
الإليزيه: الرئيس الفرنسي يدعم بشكل تام قرار السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
الرئيس التركي: لا لانضمام السويد وفنلندا للناتو وإلا سيتحول الحلف إلى قواعد للعناصر الإرهابية
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون يختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء بعد استقالة حكومة جان كاستيكس
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: اميركا ستعزز أمن الجناح الشرقي لحلف الناتو لمواجهة روسيا
حركة حماس: اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في جنين لن توهن عزم الشعب الفلسطيني ومقاومته
وكالة سانا: سقوط 5 شهداء وجرح 7 بينهم أطفال ومدنيين في عدوان اسرائيلي استهدف منطقة مصياف
القوة البحرية بالجيش الايراني تحبط عملية اختطاف سفينة تجارية ايرانية في خليج عدن من قبل قراصنة مجهولين
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: مفاوضات فيينا أعيد فتحها وهناك أفق للتوصل إلى اتفاق نهائي
البنتاغون: اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي ونظيره الروسي لم يعالج أي مشكلة خطيرة ولم يؤد إلى تغييرات بسلوك الروس
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزير الداخلية بسام مولوي: الفائزون في دائرة الشمال الثالثة هم ستريدا جعجع ووليم طوق وميشال معوض وطوني فرنجية وغياث يزبك وجبران باسيل وأديب عبد المسيح وجورج عطالله وميشال الدويهي
منذ 25 mins
16 May، 2022
دائرة الشمال الثالثة
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