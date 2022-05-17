وزير الداخلية بسام مولوي: الفائزون في دائرة الشمال الثالثة هم ستريدا جعجع ووليم طوق وميشال معوض وطوني فرنجية وغياث يزبك وجبران باسيل وأديب عبد المسيح وجورج عطالله وميشال الدويهي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 00:14

وزير الداخلية بسام مولوي: الفائزون في دائرة الشمال الثالثة هم ستريدا جعجع ووليم طوق وميشال معوض وطوني فرنجية وغياث يزبك وجبران باسيل وأديب عبد المسيح وجورج عطالله وميشال الدويهي

منذ 25 mins 16 May، 2022
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