سورية : استهداف قاعدة الاحتــلال الأمريكي في منطقة الشداي بريف الحسكة الجنوبي بعدة قذائف صاروخية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 00:14

سورية : استهداف قاعدة الاحتــلال الأمريكي في منطقة الشداي بريف الحسكة الجنوبي بعدة قذائف صاروخية (سانا)

منذ 44 mins 16 May، 2022
أخبار موقع المنار

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