بوريل: أزمة أوكرانيا وضعت الاتحاد الأوروبي أمام 3 اختبارات إحداها الحرب

اعتبر جوزيب بوريل، أن الأزمة في أوكرانيا وضعت الاتحاد الأوروبي أمام الحاجة إلى اجتياز ثلاثة اختبارات: اختبار الحرب، اختبار الصلابة واختبار الشرعية الدولية.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية: “من المهم أن نفهم الشيء الرئيسي الذي يحدث الآن فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. يواجه الاتحاد الأوروبي ثلاثة اختبارات. يجب أن نجتاز اختبار الحرب واختبار الصلابة واختبار الشرعية الدولية”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 فبراير عن عملية خاصة في أوكرانيا استجابة لطلب قادة جمهوريتي دونباس للمساعدة. وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، فالأهداف هي نزع السلاح والقضاء على النازية في البلاد. وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا وبدأت في إمداد كييف بالأسلحة.

المصدر: وكالات