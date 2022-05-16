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May 16 2022 - 22:36

وزير الخارجية الإيطالي يدعو لمبادرة سلام كبرى لحث روسيا على التفاوض

منذ 2 ساعة 16 May، 2022
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أخبار دولية - ايطاليا

تحدث وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن الحاجة إلى “مبادرة سلام منظمة كبرى، تضم المنظمات الدولية وأهم الفاعلين الجيوسياسيين”، لدفع روسيا إلى “طاولة المفاوضات” مع أوكرانيا.

كما طالب دي مايو في تصريح، على هامش مجلس الشؤون الخارجية، بالموافقة على الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا “في أقرب وقت ممكن”، مشيرا إلى أنه “فيما يتعلق بالعقوبات، كانت إيطاليا واضحة منذ البداية: نحن لا نضع أي نوع من الفيتو ونؤمن بقوة بحقيقة أن العقوبات هي الوسيلة السلمية الوحيدة التي لدينا لدفع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على القدوم إلى الطاولة والتفاوض على اتفاق سلام”.

المصدر: وكالات

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