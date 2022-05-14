الجيش الروسي يدمر 290 طائرة ومروحية وأكثر من 3000 دبابة منذ بدء العملية العسكرية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن تدمير 165 طائرة و125 مروحية أوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: “منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 165 طائرة و125 مروحية”.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت 864 طائرة مسيرة أوكرانية، و304 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و3067 دبابة، منذ بداية العملية العسكرية.

وأشار كوناشينكوف إلى أن سلاح الطيران الروسي دمر 28 معقلا و33 منطقة تمركز للقوات الأوكرانية فضلا عن تدمير مستودعين للذخيرة في منطقتي بتروفسكوي وجوفتنيفوي السكنيتين، خلال اليوم الماضي.

وأكد المتحدث باسم الدفاع الروسية، مقتل نحو 90 من العناصر القومية الأوكرانية، خلال ضربات شنتها القوات الجوية الروسية.

من جانبه، قال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية، نصبت أسلحة ثقيلة في عدد من المدارس والمناطق سكنية بمجمهورية دونيتسك الشعبية. وقال ميزينتسيف خلال إفادة صحفية: “جهزت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية معقلا لها ونصبت أسلحة ثقيلة وبنت مستودعا للذخيرة في مدرسة نيويورك ومنطقة بتروفسكايا غورا السكنية بجمهورية دونيتسك الشعبية، دون إخلاء المدنيين”.

وأوضح ميزينتسيف أن القوات الأوكرانية جهزت مواقع إطلاق نار، ونصبت أسلحة مدفعية وعربات مدرعة داخل أراضي تابعة لستة مدارس في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

ولفت ميزينتسيف إلى أن القوات الأوكرانية نصبت أسلحة مدفعية على أراضي مصنع للمعدات الكيميائية، يقع على مقربة من مناطق سكنية في جمهورية لوهانسك.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، في أوكرانيا. وعلى إثر ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، مست القطاعين المالي والاقتصادي بالبلاد.

المصدر: سبوتنيك