الاحتلال يواصل عدوانه على غزة.. والأمم المتحدة تحذّر من استمرار الحصار

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ55 على عودة الحرب، مخلّفاً عشرات الشهداء والجرحى، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 52,810 شهداء، و119,473 جريحاً، منذ 7 تشرين الأول 2023، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.

ومنذ فجر اليوم، استشهد 10 مواطنين فلسطينيين في غارات إسرائيلية مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة .

واستشهد مواطن جراء قصف مسيرة إسرائيلية صباح اليوم لدراجة نارية غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مبان سكنية شرقي مدينة غزة.

واستشهد الطفل أحمد محمد نصر فحجان، وأصيب 7 آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية فجرا على خيمة تؤوي أسرته في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى 4 شهداء من عائلة الأغا في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين قرب مدينة أصداء في منطقة المواصي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم عبد السلام محمود الأغا وزوجته وطفلتيهما.

وأصيب مواطنان في قصف جوي إسرائيلي على مسجد في شارع غزة القديم ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال فجر اليوم سلسلة غارات على جباليا البلد شمال غزة وحي التفاح شرقي مدينة غزة وغارات على مدينة رفح وغارة على شارع 5 في خان يونس.

بالصورة | أب يحتضن طفلته التي استشهدت جراء قصف استهدف منزلهم في #جباليا شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/tBsDiARoIj — قناة المنار (@TVManar1) May 10, 2025

وقصفت المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى 4 شهداء بينهم طفلان وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية فجر اليوم على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والشهداء هم معتصم العلمي وزوجته ندى أبو شقرة وطفليهما كنان ومحمد معتصم العلمي.

بالصورة | أب يحتضن طفلته التي استشهدت جراء قصف استهدف منزلهم في #جباليا شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/tBsDiARoIj — قناة المنار (@TVManar1) May 10, 2025

من جهة ثانية تواصل قوات الاحتلال فرض الحصار على الفلسطينيين في القطاع للشهر الثالث على التوالي، من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية، وفي هذا السياق قال مكتب “الأمم المتحدة” للشؤون الإنسانية، إن “الناس يموتون في غزة ونحن مستعدون لتكثيف المساعدات فور رفع الحصار”.

وأشار إلى أن “70% من سكان قطاع غزة داخل مناطق عسكرية أو تحت أوامر بالنزوح أو كليهما”.

كما حذرت الأمم المتحدة من استغلال إسرائيل للمساعدات في قطاع غزة، “كطُعم لإجبار السكان على النزوح”.

بدوره، قال متحدث “اليونيسيف جيمس” إلدر، إن “خطة إسرائيل للمساعدات بغزة تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية وتفرض استخدام تقنية التعرف على الوجه شرطاً للحصول عليها”.

ونقلت “القناة 12” العبرية عن مسؤولين في جيش العدو الإسرائيلي أن الأيام القليلة المقبلة حاسمة في مفاوضات الأسرى.

المصدر: مواقع