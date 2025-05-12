الانتخابات البلدية في الشمال وعكار.. بدء فرز الصناديق وتحذيرات أمنية من إطلاق النار العشوائي

بدأت صناديق الاقتراع في مدينة طرابلس وقضائها تصل تباعًا إلى قصر العدل، مع انتهاء العملية الانتخابية، حيث تتولى لجان القيد العليا والابتدائية استلام الظروف المختومة وتدقيق محتوياتها تمهيدًا لبدء عمليات الفرز الرسمية وإعلان النتائج.

وتوافد رؤساء الأقلام والكتّاب إلى القصر لتسليم الصناديق الانتخابية وسط مواكبة أمنية مشددة من عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، الذين تولّوا أيضًا تنظيم حركة الدخول والخروج في محيط قصر العدل، لضمان انسيابية العمل وسلامة العملية الانتخابية.

وقد باشرت لجان القيد استلام المحاضر الانتخابية والتدقيق في مطابقتها للأصول القانونية، وسط ترقب شعبي واسع لانكشاف ملامح نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، التي يُتوقع أن تبدأ بالظهور تدريجيًا خلال ساعات الليل بعد الانتهاء من الفرز.

وزير العدل يتفقد سرايا حلبا ويشيد بسير العملية الانتخابية

في سياق متصل، زار وزير العدل القاضي عادل نصار سرايا حلبا، حيث عقد اجتماعًا مع محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، مثنيًا على الجهود المبذولة في إنجاح اليوم الانتخابي، ولا سيما من قبل القضاة الذين يشرفون على عمليات الفرز.

ووجّه الوزير نصار شكره لوزارة الداخلية ومحافظ عكار وكافة العاملين في الميدان، مشيدًا بالمتابعة الدائمة من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، كما شكر وزارتي الدفاع والإعلام على دورهما في إدارة النهار الانتخابي الطويل.

تحذير من وزير الدفاع بشأن إطلاق النار العشوائي

من جهته، أصدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى بيانًا حذر فيه من خطورة إطلاق النار العشوائي بعد صدور نتائج الانتخابات، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تسيء إلى صورة العملية الانتخابية وإلى أمن المواطنين.

وأوضح أن الجيش اللبناني سيتعامل بحزم مع أي مخالفة من هذا النوع، وسيلاحق مطلقي النار ويقوم بتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالتعبير السلمي واحترام القوانين حفاظًا على أمن واستقرار البلاد.

المصدر: مواقع