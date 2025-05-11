حماس تعلن أنها ستطلق سراح الجندي الأميركي الإسرائيلي ضمن جهود التهدئة

أجرت حركة “حماس” اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، حيث أبدت الحركة إيجابية عالية، في إطار الجهود التي يبذلها الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت في بيان.

وأعلنت الحركة أنها ستُطلق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية، عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المتّخذة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لاهالي غزة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متّفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار.

وتثمّن الحركة الجهود الحثيثة التي يبذلها الإخوة الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، وكذلك الإخوة في تركيا، طوال المرحلة الماضية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، قبل أسابيع فقدان الاتصال مع المجموعة التي كانت تؤمّن الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر، مؤكدًا أن مصيره ومصير أسرى آخرين لا يزال مجهولًا، رغم محاولات حمايتهم وسط القصف الإسرائيلي العنيف.

وكان ألكسندر قد ظهر في فيديو سابق منتقدًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معبّرًا عن تدهور حالته الجسدية والنفسية وخوفه من أن يُقتل تحت القصف.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 59 أسيرًا لدى المقاومة، منهم 24 على قيد الحياة، مقابل أكثر من 9,500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يعانون ظروفًا قاسية، بحسب تقارير حقوقية.

المصدر: موقع حركة حماس