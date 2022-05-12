الدفاع الروسية: شركتا “فايزر” و”موديرنا” شاركتا في النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 12 2022 - 00:30

الدفاع الروسية: شركتا “فايزر” و”موديرنا” شاركتا في النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا

منذ 49 mins 11 May، 2022
شركة فايزر
أخبار دولية - روسيا

صرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي للجيش الروسي، إيغور كيريلوف، أن شركتي “فايزر” و”موديرنا” للأدوية كانتا متورطتين في النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي بأوكرانيا.

وقال كيريلوف، اليوم الأربعاء، إن قادة الحزب الديمقراطي (الأمريكي) هم منظرو النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا، موضحا: “تشارك في هذا المخطط شركات الأدوية الكبيرة، بما في ذلك “فايزر” و”موديرنا” و”Merck” وكذلك شركة “Gilead” التي تتعاون مع البنتاغون”.

وأضاف أن الخبراء الأمريكيين يعملون على تجربة المستحضرات الطبية الجديدة بتجاوز قواعد الأمن الدولية، متابعا: “نتيجة ذلك تخفض الشركات الغربية نفقاتها على إجراء الأبحاث وتكتسب مزايا تنافسية كبيرة”.

المصدر: وكالة تاس الروسية

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة