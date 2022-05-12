مقتل 7 جنود نيجيريين واختطاف اثنين في كمين نصبه مسلحون لدورية عسكرية شرقي البلاد

قتل 7 جنود نيجيريين على الأقل، واختطف اثنان آخران، في كمين أعده مسلحون لدورية عسكرية، بولاية تارابا، شرقي البلاد. وقال مصدران عسكريان لصحيفة “توداي” النيجيرية، اليوم الأربعاء، إن هجوما استهدف قوات تابعة للكتيبة 93، وقع الليلة الماضية، موضحين أن القوات تعرضت لإطلاق نار كثيف في قرية تاتي، بالولاية.

وأشار المصدران إلى أن الهجوم خلف 7 قتلى، بينما فقد اثنين آخرين، وهم جنرال عسكري ومساعده، مؤكدين أن عملية بحث وإنقاذ واسعة تجرى في الوقت الحالي من أجل العثور على الاثنين المفقودين.

وحتى الآن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يعلق متحدث الجيش على الحادث حتى الآن.

وتعاني النيجر ونيجيريا من هجمات متكررة لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في منطقة الغرب، إضافة إلى بوكو حرام وداعش، في الجنوب الشرقي.

المصدر: سبوتنيك