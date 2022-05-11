عناوين وأسرار الصحف يوم الاربعاء في 11 أيار 2021

العناوين

النهار

المانحون يتعهدون في مؤتمر بروكسيل بـ5 مليارات دولار لسوريا وجيرانها

الجيش الإسرائيلي يعرض على بينيت سيناريوات الحرب على جبهات عدة

الجمهورية

استنفار انتخابي استعداداً للأحد

الامم المتحدة تدعو عبر “الجمهورية” اللبنانيين إلى كثافة الإقتراع

قائد الجيش: جاهزون للاستحقاق … وعلى الحياد

برّي دعا اللبنانيين الى الاقتراع بكثافة رفضاً للعدوان

اللواء

التعيينات تحوم فوق الحكومة.. والدولار يتأهّب إلى ما بعد الثلاثاء!

عون يتخوّف من تراجع نسبة المقترعين الأحد.. وخُطباء الجمعة يُركِّزون على التصويت الكثيف

الديار

استنفار أمني لمواكبة الانتخابات واستعداد لكل السيناريوهات.. ودار الفتوى تستنهض «السنة»

«البنزين» يتجاوز الـ «٥٠٠ الف» ومؤشرات خطيرة إقتصادياً وإجتماعياً

بو حبيب من بروكسل: لا مقدرة للبنان على انتظار حل سياسي في سوريا لإعادة النازحين

الجيش اللبناني يضع السياسة الدفاعية

الأخبار

أولويّة المقاومة: التنقيب في البحر

المصرفيّون الجدد قادة «الثورة» ضدّ «المنظومة».. «كلّنا إرادة»: البحث عن رياض سلامة جديد!

وزير المال يماطل في توقيع مرسوم غلاء المعيشة

أميركا تحنّ إلى روزفلت: سننصر أوكرانيا… كما نصَرنا الحلفاء

البناء

بري: العابرون للسفارات يريدون الانتقام لـ 17 أيار… ومهلة شهر للتفاوض قبل بدء التنقيب

نصرالله: في لبنان القلِق الشراكة قدر ‭..‬ الخيار بين السلم الأهليّ والحرب الأهليّة ‭..‬ لانتخاب سن الـ18

نعم للجيش القادر ‬ لحماية حقوق المودعين بالقانون لتحميل المصارف مسؤوليّاتها‬ كنزنا في البحر

أسرار الصحف

البناء‎

خفايا‎

تساءلت مصادر انتخابيّة عن موقف مرشحي التغيير من دعوة السيد حسن نصرالله الى اعتبار ثروات النفط ‏والغاز سبيل تمويل خطة النهوض بدل التسوّل الدولي ووضعه لمقدرات المقاومة لفرض تسريع التنقيب وضمان ‏حصول لبنان على حقوقه كاملة بدل التسليم بما يقسمه الأميركي؟‎

كواليس‎

قالت مصادر إحصائية انتخابية إن آخر الاستطلاعات تمنح خصوم المقاومة 50 مقعداً منهم 8 للمجتمع المدني ‏و70 مقعداً للمقاومة وحلفائها وإن كتلة التيار الوطني الحر ستحافظ على وضعية الكتلة المسيحية الأولى ويبقى 8 ‏مقاعد في الوسط‎.‎

الجمهورية‎

عمل قطب شمالي على تكوين كتلة نيابية تكون أكثر عدداً من كتلته الحالية ويتعلق هذا التوجه باستحقاقات مقبلة ‏وزارية ورئاسية‎.

إستغربت أوساط سياسية تكرار التصويب على المؤسسة العسكرية ورئاستها معتبرة أن أي تصويب يعتبر في ‏هذه المرحلة الدقيقة في غير مكانه لانه يضعف معنويات المؤسسة الوحيدة الضامنة لوحدة لبنان وأمنه‎.

أنجزت معظم الماكينات الانتخابية الجردة التي انتهت إليها انتخابات المغتربين بحسب الاحصائيات التي أجرتها ‏ماكيناتهم في الخارج‎.‎

اللواء‎

لم تلحظ أية حركة لسفيرتين ناشطتين، على الرغم من أن بلديهما معنيان أكثر من سواهما بنتائج الانتخابات‎.

يتساءل مصرفيون عن الأسباب التي تجعل الدولار يسجّل صعوداً مستمراً، على الرغم من وفرة العروض في ‏السوق السوداء‎

لا تزال دوائر المالية، في ما خصّ إنجاز معاملات التقاعد، تكسب الوقت على حساب رواتب المستحقين منذ ما ‏يقرب من السنة؟‎!‎

النهار

حملت زيارة سفير دولة خليجية لنائب ورئيس لائحة سيادية، أكثر من دلالة في هذه المرحلة

لوحظ بعد احتفال مؤسّسة “العرفان” في الشوف، اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بحملات وحملات مضادة

الأنباء

‎*‎حراك دبلوماسي

حراك دبلوماسي لافت على أكثر من جبهة ما يعكس اشارات مهمة تتعلق باستحقاق المرحلة‎.‎

‎‎*‎مرجعية توقف الجدل

مرجعية روحية تضع حدا للجدل القائم حول الموقف من الاستحقاق الانتخابي وسيكون له أثره الكبير فيه‎

المصدر: صحف