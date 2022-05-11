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May 11 2022 - 02:20

كييف تعلن توقف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر محطة “سوخرانوفكا”

منذ 2 ساعة 11 May، 2022
الاتحاد الاوروبي_اوكرانيا
أخبار دولية - اوكرانيا

أعلنت الشركة المشغلة لأنابيب الغاز في أوكرانيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر محطة “سوخرانوفكا” في جمهورية لوغانسك.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها “نعلن أنه اعتبارا من الساعة 7:00 صباحا في 11 أيار/مايو 2022 أن شركة نقل الغاز الأوكرانية لن تتلقي الغاز عبر محطة “سوخرانوفكا”.

وأعلنت الشركة حالة القوة القاهرة، ما يجعل من المستحيل نقل المزيد من الغاز عبر محطة “سوخرانوفكا” ومحطة الضغط الحدودية “نوفوبسكوف” التي استولت عليها القوات الروسية.

ويمر ثلث كمية الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر نوفوبسكوف، حيث أكدت “غازبروم” الروسية أن الشركة تواصل تزويد أوكرانيا بالغاز لنقله وفقا للعقد، ويتم سداد خدمات النقل بالكامل.

المصدر: وكالة نوفوستي

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