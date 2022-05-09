بالصور | روسيا تحيي الذكرى الـ 77 للنصر على النازية بعرض عسكري حاشد في موسكو – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2022 - 23:36

بالصور | روسيا تحيي الذكرى الـ 77 للنصر على النازية بعرض عسكري حاشد في موسكو

منذ 1 ساعة 9 May، 2022
روسيا - عيد النصر - الجيش الروسي
أخبار دولية - روسيا

شهدت الساحة الحمراء في موسكو عرضاً عسكرياً ضخماً، بمناسبة في الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى على النازية، في الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وشارك في هذا العرض عسكريون من الوحدات التي تقاتل على جبهات العملية الخاصة في أوكرانيا. وفي المجموع شارك في العرض 11 ألف عسكري و131 قطعة من المعدات العسكرية، بينما ألغي الجزء الجوي من العرض في آخر لحظة بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وأحيت روسيا الذكرى، حيث انطلقت عروض عسكرية وفعاليات أخرى على التوالي في المدن الروسية من أقصى شرق البلاد إلى غربها، وفي القواعد العسكرية خارج البلاد.

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المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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