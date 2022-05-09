فلسطين المحتلة: 5 إصابات برصاص الاحتلال ومستوطنيه خلال مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2022 - 21:16

فلسطين المحتلة: 5 إصابات برصاص الاحتلال ومستوطنيه خلال مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 9 May، 2022
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