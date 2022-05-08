قلم اقتراع واحد للمقترعين اللبنانيين اقيم في اسطنبول – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2022 - 20:24

قلم اقتراع واحد للمقترعين اللبنانيين اقيم في اسطنبول

منذ 2 ساعة 8 May، 2022
تركيا - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

في تركيا، اقترعَ اللبنانيون المسجَّلون في قلمِ اقتراعٍ واحدٍ أقيمَ في اسطنبول.

المصدر: قناة المنار

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