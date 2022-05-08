نسبة الاقتراع بلغت حتى الساعة في دبي 47٪ وفي ابو ظبي بلغت 63% وفي تركيا 43% (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2022 - 18:14

نسبة الاقتراع بلغت حتى الساعة في دبي 47٪ وفي ابو ظبي بلغت 63% وفي تركيا 43% (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 41 mins 8 May، 2022
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