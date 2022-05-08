نسبة الاقتراع بلغت حتى الساعة في دبي 47٪ وفي ابو ظبي بلغت 63% وفي تركيا 43% (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2022 - 18:14
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الرئيس السوري بشار الاسد زار طهران والتقى الامام السيد علي الخامنئي ونظيره الرئيس السيد ابراهيم رئيسي
الإمام الخامنئي خلال لقائه الرئيس الأسد: سوريا انتصرت في حرب دولية وتتمتع اليوم بمصداقية أكثر من السابق
الامام الخامنئي: سوريا اليوم ليست سوريا ما قبل الحرب والجميع ينظر لهذا البلد كقوة في المنطقة
الامام الخامنئي: بعض قادة دول الجوار عقدوا لقاءات مع العدو لكننا شاهدنا شعوب هذه الدول كيف ملأت الشوارع في يوم القدس
الرئيس الاسد: مواقف ايران الثابتة تجاه قضايا المنطقة والقضية الفلسطينية اثبتت ان طريق ايران هو الطريق الصحيح
الرئيس الاسد: علاقات سورية وايران الاستراتيجية هي السبب في عدم تمكن الصهاينة من السيطرة على المنطقة
اللبنانيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الخارج
انتخابات اليوم تشمل 48 دولة تسجّل فيها للاقتراع أكثر من 194 ألف لبناني سيدلون بأصواتهم في مقرات السفارات ومراكز البعثات
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تفقد في وزارة الخارجية مركز العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الانتخابات النيابية في الخارج
الرئيس عون : نأمل أن تنتهي هذه الانتخابات من دون أي مشاكل أو اعتراضات
مدير عام وزارة الخارجية: تم القيام بإجراءات جديدة لضمان وصول صناديق الاقتراع من الخارج بشكل آمن
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: الحل بيد الشعب والانتخابات حرب لا فرار منها والمصير تقرره صناديق الاقتراع
جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية العاد شرق تل أبيب بالقرب من مكان العملية بعد 4 ايام من البحث والملاحقة
مفتش شرطة الاحتلال: وحدة تابعة للجيش الاسرائيلي اعتقلت منفذي عملية العاد بعد 3 جولات من عمليات التمشيط لنفس المكان
حماس: نؤدي التحية لأبطال عملية إلعاد الذين أوقفوا الكيان الصهيوني على قدم واحدة وفضحوا هشاشة المنظومة الأمنية الصهيونية
حركة الجهاد الاسلامي: بطلا عملية "إلعاد" دوخا منظومة أمن الاحتلال وجيشه وشرطته 3 أيام
نادي الأسير الفلسطيني: نحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن مصير وسلامة المعتقليْن المتهميْن بعملية العاد
قوات الاحتلال تواصل عمليات شق الاراضي في خربة احمير بالأغوار الشمالية بغية إقامة مرافق حيوية لصالح المستوطنات
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال
حزب الله: ندين بشدة الهجوم الارهابي الذي تعرض له الجيش المصري في سيناء ونعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب المصري الشقيق
حزب الله: ما قامت به الجماعات الارهابية هدفه النيل من استقرار وأمن مصر وحرف الأنظار عن الإرهاب الصهيوني في فلسطين
حزب الله: نذكر بمواقفنا السابقة بضرورة التصدي للفكر التكفيري الهدام وعزله وتصدي علماء المسلمين له
وسائل إعلام نيجيرية: الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود
ايمانويل ماكرون خلال حفل تنصيبه رئيساً لفرنسا لولاية ثانية: نتعهد بأسلوب جديد في الحكم وتخفيف التوتر الاجتماعي
وسائل إعلام نيجيرية: الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود
هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي: بيونغ يانغ تطلق مقذوفًا مجهولًا يعتقد انه صاروخ بالستي باتجاه بحر اليابان
وسائل إعلام نيجيرية: الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود
حزب المحافظين البريطاني بقيادة بوريس جونسون يتكبد خسارة مدوية خلال الانتخابات المحلية التي جرت في المملكة المتحدة
ايمانويل ماكرون خلال حفل تنصيبه رئيساً لفرنسا لولاية ثانية: نتعهد بأسلوب جديد في الحكم وتخفيف التوتر الاجتماعي
هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي: بيونغ يانغ تطلق مقذوفًا مجهولًا يعتقد انه صاروخ بالستي باتجاه بحر اليابان
وسائل إعلام نيجيرية: الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يخطط لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر والكيان الإسرائيلي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال لدوله
قوات الأمن الليبية تلقي القبض على 15 سجيناً من الذين فروا من سجن مليتة الواقع بين العجيلات وزوارة فجر الإثنين
حركة الشباب الصومالية تسيطر على معسكر تابع لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي وسط البلاد بعد مواجهات عنيفة
مالي تعلن الانسحاب من المعاهدات العسكرية مع فرنسا بعد قيامها بتعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي وإنهاء عملية برخان
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
نسبة الاقتراع بلغت حتى الساعة في دبي 47٪ وفي ابو ظبي بلغت 63% وفي تركيا 43% (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 41 mins
8 May، 2022
الانتخابات النيابية في الخارج
الخارجية اللبنانية
انتخابات 2022
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