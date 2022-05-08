الدفاع الروسية: قواتنا الجوية استهدفت 130 منشأة عسكرية أوكرانية ودمرت منظومتي صواريخ “إس-300”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن قواتها الجوية “استهدفت 130 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل، فيما دمرت قوات المدفعية والصواريخ منصتين لإطلاق صواريخ “إس-300″”. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صباحية إن “بين الأهداف التي قصفها الطيران الروسي ثلاثة مراكز قيادة، و123 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، وبطاريتين للمدفعية، ومستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة”.

وأضاف المتحدث أنه “قتل جراء الضربات ما يصل إلى 420 عنصرا من قوات القوميين المتطرفين، كما تم تعطيل 55 قطعة من المعدات العسكرية”.

وخلال الليل، دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو موقع قيادة لواء ميكانيكي في مقاطعة خاركوف ومركز الاتصالات بمطار عسكري في مقاطعة أوديسا، بحسب الدفاع الروسية. وقالت الدفاع إن “القوات الصاروخية والمدفعية الروسية أصابت 56 موقعاً للقيادة، و32 موقعاً لإطلاق نيران المدفعية، و415 منطقة لتمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى منصتي إطلاق لمنظومات الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “إس-300″ في مقاطعة خاركوف”.

من جهتها، أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية، عن إصابة 9 مدنيين وتضرر 30 مبنى سكنيا نتيجة القصف الأوكراني الذي تكرر 28 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابع البيان “كما يلاحظ أن 30 مبنى سكنيا قد تضرر جراء القصف الأوكراني، في مقاطعات كيروفسكي وكويبيشيفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك وجورلوفكا وياسنوي وياسينوفاتايا، فضلا عن 6 مرافق بنية تحتية مدنية”.

المصدر: روسيا اليوم