الناطق باسم كتائب القسام: أي مساس بالسنوار سيؤدي لرد غير مسبوق وستكون معركة سيف القدس حدثا عاديا مقارنة بما سيشاهده العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2022 - 20:20
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وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب: نسبة الاقتراع في الجولة الاولى من انتخابات المغتربين بلغت حوالي 59 %
السفير اللبناني في نيجيريا للمنار: جاهزون للانتخابات غداً وتم تحضير مراكز الاقتراع الأربعة في البلاد بشكل تام
السفير اللبناني في نيجيريا للمنار: تم تسجيل زيادة بأكثر من 40 في المئة بعدد الناخبين مقارنة بالدورة الماضية
السفير اللبناني في بريطانيا: التحضيرات باتت شبه مكتملة لإجراء العملية الانتخابية الأحد ونأمل أن تكون نسبة المشاركة عالية
الناطق العسكري لكتائب القسام: المساس بالقائد السنوار أو أي من قادة المقاومة هو إيذان بزلزال في المنطقة وبرد غير مسبوق
الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة: ستكون معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنة بما سيشاهده العدو
أبو عبيدة: سيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار
مصادر فلسطينية: إصابة مواطن برصاص المستوطنين خلال هجومهم على منطقة صافا ببيت أمر شمال الخليل
قوات الاحتلال الإسرائيلي تفشل في العثور على منفذي عملية "إلعاد" شرقي تل أبيب والتي أدت لمقتل 3 مستوطنين وجرح 6 آخرين
اعلام العدو: استمرار العمليات الفلسطينية سيرافق اسرائيل والجيل الفلسطيني الجديد يحسم أمره بمواصلة القتال حتى تحقيق هدفه
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: نحذر العدو من مغبة خروقاته المتواصلة وعدم التعاطي مع الهدنة بمسؤولية
العميد يحيى سريع: تحالف العدوان بدأ يتنصل عن تنفيذ الهدنة بشكلها المطلوب وأظهر وجهه الحقيقي المتسم بالمراوغة والخداع
العميد سريع: شعبنا أمام لحظات فارقة في التاريخ فإما أن يظهر العدو جديته في الهدنة أو أن ينكث كما هي عادته
العراق يودع نائب الأمين العام لمنظمة بدر عبدالكريم يونس الملقب بأبو مريم الأنصاري بمشاركة نخب سياسية وقادة الحشد الشعبي
وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): اعتداء جوي يستهدف منطقة حويجة كاطع قرب الجسر المعلق بمدينة دير الزور
القوات المسلحة المصرية: مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد في هجوم على نقطة رفع مياه شرق قناة السويس
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 280 قومياً متطرفاً أوكرانياً خلال الساعات الماضية
الدفاع الروسية: تدمير كميات كبيرة من المعدات العسكرية الغربية التي وصلت إلى أوكرانيا في قصف بمقاطعة خاركيف
رئيس مجلس الدوما الروسي: يجب تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها نظام كييف
السفارة الروسية بألمانيا: إفشال عمل إرهابي محتمل ضد صحافيين روس وعائلاتهم بمجمع سكني ببرلين
شرطة برلين: إبطال عبوة في مجمع يضم وكالة صحافية روسية في المدينة أمس الجمعة وفتح تحقيق جنائي في الواقعة
الخارجية الروسية: الحادث هو نتيجة مباشرة للاضطهاد الذي تعرضت له وسائل الإعلام الروسية وموظفيها من قبل الغرب
الخارجية الروسية: مؤتمر "دعم مستقبل سوريا" في بروكسل دون حضور دمشق وموسكو لا قيمة له
ايمانويل ماكرون خلال حفل تنصيبه رئيساً لفرنسا لولاية ثانية: نتعهد بأسلوب جديد في الحكم وتخفيف التوتر الاجتماعي
وسائل إعلام نيجيرية: الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود
هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي: بيونغ يانغ تطلق مقذوفًا مجهولًا يعتقد انه صاروخ بالستي باتجاه بحر اليابان
وسائل إعلام نيجيرية: الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود
حزب المحافظين البريطاني بقيادة بوريس جونسون يتكبد خسارة مدوية خلال الانتخابات المحلية التي جرت في المملكة المتحدة
ايمانويل ماكرون خلال حفل تنصيبه رئيساً لفرنسا لولاية ثانية: نتعهد بأسلوب جديد في الحكم وتخفيف التوتر الاجتماعي
هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي: بيونغ يانغ تطلق مقذوفًا مجهولًا يعتقد انه صاروخ بالستي باتجاه بحر اليابان
وسائل إعلام نيجيرية: الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يخطط لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر والكيان الإسرائيلي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال لدوله
قوات الأمن الليبية تلقي القبض على 15 سجيناً من الذين فروا من سجن مليتة الواقع بين العجيلات وزوارة فجر الإثنين
حركة الشباب الصومالية تسيطر على معسكر تابع لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي وسط البلاد بعد مواجهات عنيفة
مالي تعلن الانسحاب من المعاهدات العسكرية مع فرنسا بعد قيامها بتعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي وإنهاء عملية برخان
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الناطق باسم كتائب القسام: أي مساس بالسنوار سيؤدي لرد غير مسبوق وستكون معركة سيف القدس حدثا عاديا مقارنة بما سيشاهده العدو
منذ 2 ساعة
7 May، 2022
عاجل
ابو عبيدة
السنوار
التعليقات
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السنوار : علينا أن نتجهز لمعركة كبيرة إذا لم يتوقف العدو الصهيوني عن انتهاكاته للمسجد الأقصى
السنوار: لو عادت المعركة مع الاحتلال سيتغير شكل الشرق الأوسط
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