ابو عبيدة: المقاومة لديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة

أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن “جيش الاحتلال الاسرائيلي تنصل من الكثير من التزاماته المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، والتي هي حقوق أساسية للشعب الفلسطيني”، وشدد على أن “العدو مارس البلطجة والتسويف والعربدة”.

وأشار أبو عبيدة في كلمة مصورة مساء الخميس الى أن “عقدة الإجرام والسادية تعشش في عقل المحتل في غزة ولبنان وسوريا وكل المنطقة”، وشدد على أن “ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل”، وأكد أن “تهديدات العدو بالحرب لن تحقق سوى الخيبة له ولن تؤدي للإفراج عن أسراه”.

وقال أبو عبيدة “رغم كل محاولات العدو المراوغة آثرنا ولا نزال الالتزام بالاتفاق حقنا لدماء شعبنا ورغبة لسحب الذرائع”، وتابع “التزمنا بالاتفاق احتراماً لتعهدات الإخوة الوسطاء من الأشقاء”، وأشار إلى أن “قيادة العدو لا تزال تحاول التنصل من الاتفاق سعيا للحصول على غطاء أمريكي لممارسة العدوان على شعبنا”، واضاف ان “العالم شاهد كيف نكل العدو ولا يزال بأسرى شعبنا الذين يروون شهادات فظيعة عن المعاملة الإجرامية”.

ولفت ابو عبيدة إلى أن “العالم شاهد الحالة الصحية الجيدة لأسرى العدو رغم صعوبة الحفاظ على حياتهم في ظل الحرب الهمجية”، وأشار الى ان “أقصر الطرق هو إلزام العدو بما وقع عليه”، وحذّر “عائلات أسرى الاحتلال بأن لدينا إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من الأسرى الأحياء”، واكد أن “جيش الاحتلال هو الذي يتسبب بمقتل أسراه فضلاً عن معاناتهم وتنصله من التفاهمات”، واضاف “نحن في حالة جهوزية استعداداً لكافة الاحتمالات”.

وأكد ابو عبيدة أن “المقاومة لديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة”، وشدد على أن “تهديدات العدو علامة ضعف وشعور بالمهانة”، وأشار إلى أن “أي تصعيد للعدوان على أهلنا سيؤدي لمقتل عدد من أسرى العدو”، وشدد على أن “تهديد العدو بالعودة للقتال لن يدفعنا إلا للعودة لكسر ما تبقى من هيبته”.

وحيا ابو عبيدة الشعب اليمني وقيادته على مواقفها حيث أعلنوا استمرار قرار الإسناد والجهوزية لضرب العدو، مشيراً إلى أن “الأعين العوراء لأنظمة الغرب لا ترى فارقاً بل تتباكى على عشرات من أسرى العدو ولا تعتد بسلامة أسرانا”، ودعا “كل المنصفين ودعاة حقوق الإنسان لفضح الجريمة التي تقترف ضد الأسرى الفلسطينيين”.

ووجه أبو عبيدة رسالة للأمتين العربية والإسلامية، واضاف “نقول لمليارين من إخواننا من المسلمين إن إخوة لكم بالدين قد زكوا صيامهم بتقديم سيل من الدماء الزكية ولن تقوم قائمة لأمة الإسلام ولن يصبح لها شأن بين الأمم حتى تطهر هذه الأرض المقدسة من دنس المحتلين”.

المصدر: فلسطين اليوم