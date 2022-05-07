لمساعدة الشركات الصغيرة.. ميتا تطلق أدوات مراسلة جديدة عبر منصاتها

أعلنت شركة ميتا الأمريكية للتكنولوجيا عن إطلاق عدد جديد من أدوات المراسلة عبر منصاتها المختلفة.

ووفقاً للموقع الرسمي للشركة فإن الأدوات الجديدة تهدف إلى مساعدة الشركات على التواصل مع العملاء من خلال إدارة المحادثات والإعلانات ما ينتج عنه في النهاية جلب عملاء جدد محتملين.

وقالت الشركة في بيان لها “إن الشركات عبر العالم حققت انتشاراً هائلاً وشهرة واسعة ثم نجاحاً كبيراً من قبل عملاء جدد عن طريق إجراء محادثات باستخدام إعلانات فيسبوك وإنستغرام وواتساب”.

ومن أجل تسهيل إنشاء هذه الأنواع من الإعلانات أعلنت الشركة الأمريكية أنها ستتيح قريباً إنشاء إعلانات كاملة مباشرة من تطبيق واتساب بيزنز.

المصدر: وكالات