ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة Meta بدأت باختبار روبوت الذكاء الاصطناعي الذي طورته مع تطبيق “إنستغرام”.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة بدأت باختبار روبوت Meta AI الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي مع عدد محدود من حسابات “إنستغرام”.

وبات بإمكان المستخدمين الذين يختبر مع حساباتهم Meta AI إدخال أية كلمة في حقل البحث في تطبيق “إنستغرام” ليظهر لهم محادثة مع الروبوت، يمكنهم من خلالها أيضا طرح الأسئلة أو استخدام النصائح التي يقدمها لهم الروبوت، حتى أن بعض المستخدمين تمكنوا من مطالبة الروبوت بالعثور على مقاطع فيديو تتعلق بمواضيع معينة.

وتشير التسريبات إلى أن روبوت Meta AI يتيح لمستخدمي “إنستغرام” أيضا إمكانية التعرف على محتوى جديد عبر التطبيق، إذ يقترح على سبيل المثال مشاهدة”غروب الشمس الجميل في جزيرة ماوي”، وعند النقر على أحد الفيديوهات المقترحة يظهر للمستخدم فيديوهات أخرى مشابهة أو تتعلق بنفس الموضوع.

وتجدر الإشارة إلى أن Meta كانت قد طرحت هذا الروبوت للاختبار لبعض مستخدمي “واتس آب” في الهند مثلا، كما أشارت إلى أنها تعمل على تطويره ليكون قادرا على تقديم خدمات مميزة لمستخدمي تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها.

المصدر: روسيا اليوم